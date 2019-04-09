8 İlde Fetö Operasyonu: 19 Gözaltı
7 dakika önce
ANKARA merkezli 8 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının da olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA merkezli 8 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının da olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u, gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel hastanelerdeki 19 sağlık çalışanı, Dışişleri Bakanlığı
eski 2 çalışanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 5 çalışanı olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden 19'u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:35 Kaynak: DHA
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