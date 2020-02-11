8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandıran suç örgütünün elebaşı da tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini tüccar olarak tanıtıp satın aldıkları büyükbaş hayvanların parasının büyük bölümünü ödemeyerek köylüleri yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen suç örgütünün elebaşı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığınca büyükbaş hayvan alımı yapan bazı kişilerin köylüleri dolandırdığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen E.Y. de Adana'da gözaltına alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Yeşilhisar Adliyesine bağlanan E.Y, hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma tarafından Kayseri, Adana, Konya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde ve Antalya'da köy köy gezerek yaklaşık 100 kişiyi kendilerini tüccar olarak tanıtıp, satın aldıkları büyükbaş hayvanların parasının büyük bölümünü ödemeyerek yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyelerinden C.Y. ve M.B. dün nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca, zanlıların pazarlık yaptıkları esnada fırsat bulduklarında uyuşturucu iğneyle bayılttıkları hayvanı, "ölüyor" bahanesiyle daha ucuza almaya çalıştıkları da tespit edilmişti.