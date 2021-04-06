8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Vadi" operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Vadi" operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2)

06.04.2021 16:15

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 104 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

"Vadi" adı verilen operasyonda 8 ilde toplam 256 ekip ve 1200 personel şüphelilere ait 128 adrese baskın düzenledi. Özel harekat polisleri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda şu ana kadar Ankara'da 54, İstanbul'da 23, Antalya'da 3 ve Elazığ'da 1 şüpheli yakalanırken, diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da 72 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 64 şüpheliye ait 72 ev ve iş yerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı.

Keçiören'e bağlı Yayla Mahallesinde Y.B'nin oturduğu binanın etrafını kuşatan özel harekat polisleri şüphelinin oturduğu dairenin kapısını kırıp içeriye sis bombası atarak girdi.

Y.B ve beraber yaşadığı kız arkadaşı B.A'yı gözaltına alan ekipler evde narkotik köpeği "Eros" ile arama yaptı.

Başkentteki diğer adreslerde de arama yapan ekipler, gözaltına alınan 54 kişinin ev ve işyerlerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirdi.

Baskın düzenlenen adreslerden birçoğunun Dikmen Vadisi bölgesinde olduğu için operasyona "Vadi" adı verildiği öğrenildi.

8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan Vadi operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2)
8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan Vadi operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2)
8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan Vadi operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2)
8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan Vadi operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2)

Uyuşturucu, İstanbul, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan 'Vadi' operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 8 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Vadi" operasyonunda 81 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
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