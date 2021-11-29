8'inci Çin-Afrika İş Birliği Forumu Dakar'da başladı - Son Dakika

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Çin- Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC) Bakanlar Konferansı, "Ortak bir Çin-Afrika geleceği için iş birliğini derinleştirme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik" temasıyla Senegal'de kapılarını açtı.

Başkent Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen forum, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in video konferans yoluyla yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 20 yıl önce başlayan Çin-Afrika İş Birliği Forumunun elde ettiği başarılardan gurur duyduğunu belirterek Afrika-Çin ilişkilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ciddi bir sınav verdiğini söyledi.

Çin-Afrika ilişkilerinde FOCAC 2022-2024 planıyla bugün yeni dönemin başladığını belirten Sall, Bakanlar Konferansında, ilaç ve sağlık sektörünün güvenliği ve bağımsızlığının güçlendirilmesi, tarımı modernleştirme çabalarının sürdürülmesi ile teknik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konularının ele alınmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Sall, Çin-Afrika ilişkilerinde iki önemli önceliğin de Afrika'daki altyapı projelerinin devam etmesi ve Afrika'daki sanayileşme kapasitesinin artışı için yapılan iş birliğinin hızlandırılması olduğunu dile getirdi.

Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarını da eleştiren Sall, "Senegal, Güney Afrika ülkelerine kapılarını kapatmayacak." dedi.

"Afrika kıtasına 1 milyar doz aşı göndereceğiz"

Foruma video konferans yoluyla katılan Çin Devlet Başkanı Şi de konuşmasında Kovid-19 aşılama çalışmalarına değindi.

"Afrika kıtasına 1 milyar doz aşı göndereceğiz. Bunun 600 milyon dozu bağışlanacak." ifadelerini kullanan Şi, kalan 400 milyon dozun Afrika ülkeleriyle ortak şekilde üretileceğini kaydetti.

Şi, her geçen gün daha fazla Afrika ülkesinin Çin'in İpek Yolu Projesi'ne katıldığını belirterek bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kıta ile ticareti artıracaklarını kaydeden Şi, özellikle Afrika'nın Çin'e tarım alanında yaptığı ihracat hacmini 300 milyar dolara çıkartmak için gümrük muafiyeti sözü verdi.

Şi, Afrika kıtasının sanayileşmesini hızlandırmak için Çinli şirketlerin, yüklenici firmalara doğrudan yatırımını 10 milyar doların üzerine çıkaracağını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi ayrıca en az gelişmiş Afrika ülkelerinin borçlarını hafifleteceklerini sözlerine ekledi.

Bir sonraki forumun yeri yarın duyurulacak

Foruma, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Komorlor Birliği Devlet Başkanı Azali Assoumani, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres video konferans yoluyla katıldı.

Forum kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yarın Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak. Forum yarın Yi ve Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall'ın ortak basın toplantısının ardından sona erecek.

Bir önceki Çin-Afrika İş Birliği Forumu, Çin'in başkenti Pekin'de 2018'de yapılmıştı. Bir sonraki forumun nerede yapılacağı da yarın forumun kapanışında duyurulacak.