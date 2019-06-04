Son Dakika Haberleri: 8'inci kat balkonundan atlayan oğlu öldü, gözyaşlarına boğuldu
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8'inci kat balkonundan atlayan oğlu öldü, gözyaşlarına boğuldu

1 saat önce

ADANA'da Egemen Ş.(35), bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

8'inci kat balkonundan atlayan oğlu öldü, gözyaşlarına boğuldu, System.String[]
ADANA'da Egemen Ş.(35), bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.'nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.
Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu öne sürülen Egemen Ş., bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine çakılan Egemen Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.
Egemen Ş.'nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. "Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?" diye feryat eden Nazlı Ş.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.
Egemen Ş.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
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