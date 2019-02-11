Son Dakika Haberleri: 8'inci Kat Penceresinden Düşüp, Öldü

8'inci Kat Penceresinden Düşüp, Öldü

18 dakika önce

ANTALYA'da 8'inci kattaki evinin penceresinden düşen Özgür Özalp, yaşamını yitirdi.

8'inci Kat Penceresinden Düşüp, Öldü, System.String[]
ANTALYA'da 8'inci kattaki evinin penceresinden düşen Özgür Özalp, yaşamını yitirdi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında oturan Özgür Özalp, evinin penceresinden toprak zemine düştü. Duydukları ses üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, Özalp'in hareketsiz yerde yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Özalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Özalp'in düştüğü yerde ve evinde inceleme yaptı. Özalp'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşına boğuldu. Özalp'in 8'nci katta bulunan evinin penceresinin açık olduğu görülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:19 Kaynak: DHA

Konyaaltı, Antalya, Özalp, Güncel
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