Son Dakika Haberleri: 8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti
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8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti

11 dakika önce

ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti, System.String[]

ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılan talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Mönür'ün intihar mı ettiği yoksa dengesini mi kaybedip düştüğü ise polisin başlattığı soruşturmanın sonucunda belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Apartmanın dış görüntüsü
Selma Mönür'ün düştüğü yerden görüntü
Hastane tabelasından görüntü
Acil Servis'in dış görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Selma, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
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