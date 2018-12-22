8'inci Kattan Üzerine 5 Kiloluk Ağırlık Diski Düşen Şoför Yaralandı
5 saat önce
RİZE'de binanın 8'inci katından düşen 5 kiloluk ağırlık diski omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı.
RİZE'de binanın 8'inci katından düşen 5 kiloluk ağırlık diski omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane
Mahallesi Menderes
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine 8'inci kattan 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Diskin omzuna isabet ettiği İrfan Öksüz yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öksüz'ü Rize Devlet Hastanesi
'ne kaldırarak tedaviye aldı. Polis
ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ağırlık diskinin hangi daireden düştüğü belirlendi. Dairedeki ismi bilinmeyen kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Rize
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:28 Kaynak: DHA
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