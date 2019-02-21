Son Dakika Haberleri: 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

53 dakika önce

ELAZIĞ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığı görevini yütüren Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti, System.String[]
ELAZIĞ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığı görevini yütüren Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Bingöl'e çeşitli incelemeler için gelen 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Valilik makamında Korgeneral Erbaş ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe de hazır bulundu.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:24 Kaynak: DHA

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Güncel
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