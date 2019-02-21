8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

ELAZIĞ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığı görevini yütüren Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

ELAZIĞ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığı görevini yütüren Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.



Bingöl'e çeşitli incelemeler için gelen 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Valilik makamında Korgeneral Erbaş ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe de hazır bulundu.



- Bingöl

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