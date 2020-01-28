8'inci Kolordu Komutanlığı depremzedelere barınmaları için spor salonunu açtı - Son Dakika

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 8'inci Kolordu Komutanlığı, 150 depremzede sivil vatandaş ve 60 TSK mensubu ile ailelerinin barınmaları için spor salonunu hazır hale getirdi.



Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığına ait spor salonu ve uygun binalar Türk askeri tarafından depremzedeler için barınma alanı haline getirildi.



Barınma ve yemek ihtiyaçları için tedbirlerin alındığı spor salonu ve kolordu binalarında 150 depremzede vatandaş ile depremde evi zarar gören 60 TSK mensubu ve aileleri ağırlanacak. - ANKARA