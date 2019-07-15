8'inci uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü'ne ind
2 saat önce
400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye
'ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda 8. uçak Ankara
Mürted Askeri Hava Üssü'ne indi.
(İHA)
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