8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı

22.09.2022 12:27
8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı

8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandıANKARA'dan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 1040 ton acil ihtiyaç malzemesi götürülecek 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Trenleri' törenle uğurlandı.

8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı

ANKARA'dan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a 1040 ton acil ihtiyaç malzemesi götürülecek 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Trenleri' törenle uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi ile mücadele eden Pakistan'a yardım malzemesi götürecek 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Trenleri' için Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdür Vekili Önder Bozkurt, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun katıldı. Pakistan Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, yardımları nedeniyle Türk halkına teşekkür ettiğini söyleyerek, "Bu trenler yaklaşık 350 ton gıda yardımı taşıyor. Pakistan'da yaşanan gıda sorununa büyük bir yardımı dokunacak" dedi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdür Vekili Önder Bozkurt, 4 ilden 'İyilik Trenleri'nin Pakistanlılar için hareket ettiğini belirterek, "Umut ediyoruz ki trenlerle giden yardım paketleri, hijyen kolileri, çadır ve battaniye gibi temel insani yardım malzemelerinin; bölgede selden etkilenen selzedelere, afetzedelere, Pakistanlılara yardımı dokunur. Temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında onlara fayda ve kolaylıklar sağlar" dedi. TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun da bugüne kadar 7 'İyilik Treni' ile 3 bin 690 ton yardım malzemesi taşındığına işaret ederek, "Biraz sonra iyiliğe uğurlayacağımız trenlerimiz İran'ın Zahedan İstasyonuna kadar olan toplam 3 bin 991 kilometre mesafe kat edecektir. Trenlerimizin ve içerisindeki yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ulaşması için trenin geçtiği güzergahtaki tüm demiryolcular canla başla gayret göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Pakistan'da hayatını kaybedenler için dua okundu ve toplam 1040 ton ağırlığında, 57 bin 266 koli gıda ve hijyen malzemesi taşıyan trenler uğurlandı. Trenler, İran'ın Zahedan İstasyonu'na kadar toplam 3 bin 991 kilometre mesafeyi 8 günde katedecek.

Görüntü dökümü:

- Trenlerden görüntü

- Pakistan Büyükelçisi'nin konuşması

- AFAD Genel Müdür Vekili'nin konuşması

- TCDD Genel Müdür Yardımcısı'nın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Burçin ÜRE- Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA,


YORUMLAR
500
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' Ankara'dan yola çıktı Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Trenleri' Ankara'dan yola çıktı AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı AFAD'ın 8. ve 9. İyilik Trenleri, Ankara Tarihi Tren Garı'ndan uğurlandı
Kaynak: DHA

Pakistan, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:53:45. #1.13#
SON DAKİKA: 8'inci ve 9'uncu 'İyilik Treni' Pakistan'a uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement