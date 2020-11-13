8'inci yaş gününü fidan dikerek kutladı - Son Dakika

Eskişehir'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılan 8 yaşındaki Asya, doğum gününü yine fidan dikerek kutladı.

Milli ağaçlandırma Günü etkinliğine gelen Asya Şahin, Odunpazarı ilçesi Gülpınar ağaçlandırma sahasına bol bol fidan dikti. Geçen yıl da Muttalip ağaçlandırma sahasına fidan diken ve doğum gününü sahada kutlayan Asya Şahin bu geleneği devam ettirerek 8. yaş gününü de fidan dikerek kutladı. Milli İrade İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Asya Şahin'e yakın ilgi gösteren Orman Bölge Müdürü Recep Temel, geleceğe nefes olan minik Asya'ya "Diktiğin fidanlarla birlikte büyü" temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR