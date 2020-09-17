8. İslam İktisadı Atölyesi başladı - Son Dakika

8. İslam İktisadı Atölyesi başladı

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi paydaşlığında ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 8.

8. İslam İktisadı Atölyesi başladı, System.String[]

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi paydaşlığında ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 8. İslam İktisadı Atölyesi, "İslam İktisadının Kurumları" temasıyla başladı.

İKAM'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "İslam İktisadının Kurumları" olarak belirlenen 8. İslam İktisadı Atölyesi, 2013 senesinde "Temel Kavramlar ve Fikirler" temasıyla başlayarak, "İslam İktisadı ve Piyasa, İslam İktisadı ve Emek, İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İslam İktisadı Metodolojisi, İslam İktisadında Para" gibi başlıkları gündeme getirdi.

İslam İktisadı üzerine çalışma yapan alanının yetkin isimlerin yer aldığı program akademi, ekonomi, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlikte, İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Katkı Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü, İslam İktisadı Tez Ödülü ve 2020 yılına özel olarak verilen İslam İktisadı Özel Ödülü sahiplerini buldu.

İslam İktisadı Araştırma Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Monzer Kahf oldu. Kahf, İslam iktisadı ve finansı alanına son 40 yıldır yaptığı katkılarla tanınıyor.

İslam İktisadına Katkı Ödülü ise bu alanın bir disiplin olarak inşa edilme sürecinde, İslam iktisadı literatürüne dair yazdıklarıyla toplumsal bilincin oluşmasında, bu alanda sektörün de gelişmesine verdikleri katkılardan ötürü Umer Chapra'ya verildi.

İslam İktisadı Uygulama Ödülü'nün sahibi ise özellikle İslami finans alanında sektörde İslam iktisadının ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunan, kurmuş oldukları iş veya ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapma imkanının öncüleri olan İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) oldu.

İslam İktisadı Tez Ödülü de İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalında yapmış olduğu doktora çalışması ile Ömer Faruk Tekdoğan'a verildi.

Sembolik bir önem taşıyan İslam İktisadı Özel Ödülü, geçen yıllarda vefat eden Abdullah Tivnikli'ye verildi. Katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında İngiltere'de eğitim alan ve akademik faaliyetlerde bulunan Tivnikli 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine dönmüş ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer almıştı.

İKAM'ın kuruluşunda önemli bir rol oynayan, Eski Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman'ın anısını yaşatmak için hayatını konu alan belgesel etkinlikte gösterilirken, Orman için yayına alınan internet sitesi de tanıtıldı.

"İslami İktisat, konvansiyonel iktisat çalışmalarına çok benziyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, İslam ekonomisi ile çalışmaların çok eskilere dayandığını belirtti.

Üniversitelerin İslami iktisadı çalışmalarının içerisinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Utku, "Dünya dönüyor, biz bankacılar üretmeye devam ediyoruz. Dışarıdan gelen değişim talepleri, içeriden gelen ihtiyaçlar dahilinde... Doğu ilmi fetva alıp harekete geçer, Batı'da tam tersi; önce aksiyon. Ama o fetvalar da henüz hayata geçmemiş, detaylı çalışılmamış analizler dolayısıyla yapılıyor. Ön filtre aşamasında kalıyor. İcazetlerin etkilerini değerlendirecek akademi çalışmalarına da ihtiyacımız var. Pratikte olduğu gibi bugün de Doğu'dakiler Batı'dakilerin kopyası gibi duruyorlar. İslami iktisat konvansiyonel iktisat çalışmalarına çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan da İKAM ile birlikte hareket etiklerini belirterek, İKAM çatısı altındaki kurumların yaptığı işlerin tamamının 1. sınıf işler olduğunu ifade etti.

Savaşan, "İKAM, insan sermayesi alanında katkı sunmaya çalışılıyor. İslam iktisadı alanında Türkiye'ye özgü kurumlar inşa edilmesi, ortaya konulması önemli ama özellikle İKAM'ın başlattığı, yayınların Türkçe'ye kazandırılması harika bir iş... İKAM gibi kuruluşların nitelikli işleri bize güç veriyor. Bu alana ilgi duyan bütün akademisyenlerimizin bu geç kalmışlığı ikame edebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Geleceğin Türkiye'sine odaklanıyoruz"

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş ise geleceğin Türkiye'sine odaklandıklarını belirterek, "2020 nesli nasıl olmalı"nın fotoğrafını çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine destek verdiklerine değinen Erdoğmuş, "Kurumsal yönetim kurumlarda ücretli çalışmanın nasıl geliştirilebileceği üstünde duruyoruz. Çalışma ortamları uygun hale getirmeden insan çekmek kolay olmayacaktır. Buraları nitelikli insanların gelebileceği yerler haline gelmesi için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

İKAM Kurucu Başkanı ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar da İKAM'ın 2016 yılında kurulsa da çalışmalarının daha önceleri başladığını belirtti.

Sunar, modern çağın meydan okumasının üstesinden gelebilmenin en önemli adımının iktisat alanı olduğunu ifade etti.

"İslam iktisadına yönelik ilgi artıyor"

İKAM Direktörü Taha Eğri ise İKAM'ın eğitim, araştırma ve yayın olarak üç ana başlıkta çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, İslam iktisadı atölyesinin de İKAM'ın temel çalışmaları içerisinde yer aldığını aktardı.

İslam iktisadının giderek artan bir ilgi ve alaka ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Eğri, bu alanda yapılan çalışmaların her gün arttığını ve hem teorik hem de uygulama alanında gelişmeler yaşandığını belirtti.

Albaraka Türk, araştırma, Türkiye, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 8. İslam İktisadı Atölyesi başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti         
17:29
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:02:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8. İslam İktisadı Atölyesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei