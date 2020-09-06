8. İzmir Yarı Maratonu başladı

Dünyayı sarsan küresel salgının ardından, Türkiye'deki ilk uzun yol koşusu olan 8. İzmir Yarı Maratonu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımı ile başladı. 21 kilometre 97 metrelik koşu 500 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı.

Küresel salgının ardından Türkiye'deki ilk uzun yol koşusu 8. İzmir Yarı Maratonu "Spor kenti İzmir" vizyonu çerçevesinde yapılan tüm hazırlıklar tamamlandı. Sporcuların göğüs numaralarını içeren kit, yarıştan bir gün önce Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında randevu sistemiyle kendilerine verilirken, kitin dağıtımı sırasında sosyal mesafe ve hijyene en üst düzeyde dikkat edildi.

Koşuya katılım 500 kişi ile sınırlandırıldı

Maraton, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de koşuya katılımı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startın ardından başladı. Kendilerine ayrılan alanda aralarında 1,5 metre olacak şekilde ısınma hareketlerini tamamlayan sporcular, start koridorundan 4'er kişi olmak üzere 10'ar saniye arayla çıkış gerçekleştirdi. İki bin beş yüz aralıklarla kurulan su istasyonları da pandemiye uygun olarak düzenlenirken, yarış Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önerdiği kurallar çerçevesinde en üst düzeyde korona virüsü önlemleri alınarak ve koşuya katılım 500 kişi ile sınırlandırılarak organize edildi.

Yarışın madalya töreni temassız ortamda yapılacak

21 kilometre 97 metrelik yarış Cumhuriyet Meydanı-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahını kapsarken, yarışın ardından düzenlenecek madalya töreni ise temassız ortamda yapılacak. - İZMİR