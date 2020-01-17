8 kaçak mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 8 kaçak mülteci yakalandı - Son Dakika

8 kaçak mülteci yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 8 kaçak mülteci yakalandı.

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Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 8 kaçak mülteci yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında icra edilen arama faaliyeti esnasında iki yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan Afganistan uyruklu 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında, İl Göç Müdürlüğüne teslim edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı. - MALATYA

Afganistan, Türkiye, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
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