8 kaçak mülteci yakalandı - Son Dakika

8 kaçak mülteci yakalandı

Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 8 kaçak mülteci yakalandı.

Malatya'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 8 kaçak mülteci yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında icra edilen arama faaliyeti esnasında iki yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan Afganistan uyruklu 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında, İl Göç Müdürlüğüne teslim edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var

Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti