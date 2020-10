8 kadından 1'i bu kansere yakalanıyor - Son Dakika

8 kadından 1'i bu kansere yakalanıyor

SİVAS - Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu belirterek erken teşhis edildiği takdirde kesinlikle tedavi edilebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi'nde görevli doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla kadınlarda sık görülen bu kansere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koyuncu, her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü belirterek, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Nerdeyse her 8 kadından 1'i ömrü boyunca bu kansere yakalanmaktadır. Meme kanserinden kurtulmanın tek yolu erken teşhistir. Erken teşhis içinde mutlaka tarama yöntemlerini uygulamak gerekiyor" dedi.

"Erken teşhis konulduğu zaman yüzde 100'e varan oranda tedavi edilebilen bir kanserdir"

Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, 20 yaşından sonra her kadının kendisini muayene etmesi gerektiğini ve erken teşhisle yüzde 100'e varan olumlu sonuçlar elde edildiğini dile getirerek, "Dünyada kullanılan en önemli tarama yöntemi mamografidir. Mamografiyi 40 yaşından sonra her kadının mutlaka çektirmesi gerekiyor. Kadınlar, 40 yaşına kadar 3 senede bir 40 yaşından sonra senelik doktor kontrolü yaptırmalıdır. Aile hikayesi olanlarda mamografi yaşı 35'e kadar inebilmektedir. 20 yaşından sonra her kadının mutlaka kendi kendini muayene etmesi gerekiyor. Ayrıca 3 senede bir hiçbir şikayeti olmasa bile 40 yaşına kadar mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir doktora gitmesi ve muayene olması gerekiyor. 40 yaşından sonra da senelik kontrol yaptırmalıdırlar. Vatandaşlarımız pandemiden dolayı belki gelmekten çekinebilirler. Ama şikayeti olan hastalı mutlaka doktor kontrolüne ve tetkiklerini yaptırması gerekmektedir. Çünkü meme kanseri erken teşhis konulduğu zaman yüzde 100 tedavi edilebilen bir kanserdir. Bu dönemde doktora gelmekten korkan hastalar için kendi kendini muayene de büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şehirli toplumlarda daha sık görülüyor"

Meme kanserinin kimlerde daha sık sık görüldüğüne de değinen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, " Her kadın kendini ayın belli bir gününde mutlaka muayene etmesi gerekmektedir. 20 yaşından sonra her ay adetin 5'inci gününden sonra kadınlar kendilerini ve memelerini tanımaları gerekmekte. Bu tanıma daha sonra gelişebilecek bir meme değişikliğini, bir kitleyi, ciltteki bir kızarıklığı, çöküntüyü veya meme başından gelen bir akıntıyı tespit etmeye yarar. Bu da meme kanseri açısından bir erken uyarı olmuş olabilir. Kendi kendine muayene de herhangi bir bulgu saptayanların mutlaka doktor muayenesine gitmesi gerekir. Erken teşhis öneli demiştik çünkü erken teşhis edilen kitleler çok küçük boyutlarda tespit edilebildiği için hastanın hem memesini kaybetmeden tedavi edilebilmekte hem de yüzde 100'e varan başarılı bir tedavi olabilmektedir. Özellikle şehirli toplumlarda kadınlarda meme kanseri daha fazla gözükmektedir. Bunun yanında çok fazla yağ tüketenlerde, özellikle menopoz sonrası kilo alan bayanlarda da yine meme kanseri fazla gözükür. Erken adet olanlarda ve geç menopoza girenlerde meme kanseri bir miktar fazla görülmekte. Bunun dışında erken doğum yapanlarda yani 20 yaşından önce doğum yapanlarda ve 16 aydan fazla çocuk emzirenlerde meme kanserinin bir miktar daha az olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.