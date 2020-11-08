8 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

8 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

08.11.2020 09:14
8 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

İSTANBUL MARATONU08.45 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42'nci İstanbul Maratonu koşuluyor.

İSTANBUL MARATONU

08.45 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42'nci İstanbul Maratonu koşuluyor.

SÜPER LİG13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği19.00 Demir Grup Sivasspor - GalatasarayBEŞİKTAŞSiyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Eskişehirspor - Keçiörengücü16.00 Samsunspor - Altınordu16.00 Akhisarspor - Beypiliç BolusporBASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen15.15 Beşiktaş – Empara Halı Gaziantep Basketbol17.30 Galatasaray - Tofaş

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Büyükçekmece Basketbol


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Organize, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 8 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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