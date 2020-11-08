8 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

08.45 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42'nci İstanbul Maratonu koşuluyor.

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