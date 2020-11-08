8 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

İSTANBUL MARATONU
08.45 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42'nci İstanbul Maratonu koşuluyor.SÜPER LİG13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor16.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği19.00 Demir Grup Sivasspor - GalatasarayBEŞİKTAŞSiyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Eskişehirspor - Keçiörengücü16.00 Samsunspor - Altınordu16.00 Akhisarspor - Beypiliç BolusporBASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen15.15 Beşiktaş – Empara Halı Gaziantep Basketbol17.30 Galatasaray - Tofaş
20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Büyükçekmece Basketbol
- Kaynak: DHA
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