8 katlı apartmanda karantina bitti, çocuklar bahçede top oynadı - Son Dakika

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 8 katlı binada, 14 gün uygulanan karantina sona erdi. Çocukların apartman bahçesinde top oynamaya başladığı görüldü.

Kocasinan'a bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokak'taki Karepark Apartmanı, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve babası Suat A.'da (67) koronavirüs tespit edilmesi üzerine 7 Nisan'da karantinaya alındı. Feramuz A.'nın görevli olması nedeniyle 8 katlı binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle apartmanın giriş kapısı, polis ekiplerince mühürlendi. 32 ailenin yaşadığı binada 14 gün uygulanan karantina sonra erdi. Polis, binanın çevresindeki şeritleri sökerek, giriş ve çıkışlara açtı. Bunun üzerine bazı çocukların, apartman bahçesinde top oynamaya başladığı görüldü.