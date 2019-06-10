Son Dakika Haberleri: 8 katlı apartmanın çatısından atlayan genç öldü
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8 katlı apartmanın çatısından atlayan genç öldü

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de Özkan K. (20), 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

8 katlı apartmanın çatısından atlayan genç öldü, System.String[]
ESKİŞEHİR'de Özkan K. (20), 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir süre dolaştığı öğrenilen Özkan K., bankta oturduktan sonra kapısını açık gördüğü 8 katlı apartmana girdi. Çatıya çıkan Özkan K., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan K.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Eskişehir, Güncel
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