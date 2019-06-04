8 katlı binanın çatısında korkutan yangın
1 saat önce
8 katlı binanın çatısında korkutan yangın İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdüHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
8 katlı binanın çatısında korkutan yangın İtfaiye
ekipleri yangını büyümeden söndürdü
HATAY - Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan
Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden apartman sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. 8. kattaki dairede maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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