8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık - Son Dakika

8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık

Eskişehir'de 8 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan 2 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almayarak adeta ölümle dans etti.

Eskişehir'de 8 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan 2 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almayarak adeta ölümle dans etti.

71 Evler Mahallesi'nde bulunan apartmanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan 2 kişi, çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Şahısların, onlarca metre yüksekteki binanın tepesinde olmaları ve tedbir almamalarına rağmen çalışanların rahat tavırları, görenleri hayrete düşürdü. İşçi olduğu tahmin edilen 2 şahıs, çalışmalarına ara verdikleri esnada ise etrafı seyretti. Tehlikeye rağmen uzun süre çalışmasını sürdüren şahıslar, işlerini bitirdikten sonra çatıdan indi. - ESKİŞEHİR

8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık
8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık
8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık
8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı         
17:00
Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu         
15:59
Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı         
15:16
Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı         
14:25
Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum         
11:59
Alternatif tıbbın gözdesi 'ölümsüzlük mantarı' için Türkiye'de yerli üretim adımları hızlandı Alternatif tıbbın gözdesi 'ölümsüzlük mantarı' için Türkiye'de yerli üretim adımları hızlandı         
11:35
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:47:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 katlı binanın çatısında şaşırtan rahatlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei