8 katlı binadan 122 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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8 katlı binadan 122 saat sonra kurtarıldı

11.02.2023 09:38

DİYARBAKIR'da yıkılan 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Maşallah Çiçek (55) 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

DİYARBAKIR'da yıkılan 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Maşallah Çiçek (55) 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Diyarbakır'da, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta yıkılan 8 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazından 122 saat sonra Maşallah Çiçek, sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 katlı binadan 122 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 katlı binadan 122 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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