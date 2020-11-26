8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika

8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı

26.11.2020 14:02

8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı Motorunun arıza vermesi sonucu bir ucu aşağı düşen iskelede mahsur kalan iki boya ustasını ölümden emniyet kemerleri kurtardı Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta yatık şekildeki iskelede mahsur kalan 2 boya...

8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı

Motorunun arıza vermesi sonucu bir ucu aşağı düşen iskelede mahsur kalan iki boya ustasını ölümden emniyet kemerleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta yatık şekildeki iskelede mahsur kalan 2 boya ustası, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Büyük korku yaşayan iki işçiyi emniyet kemerleri hayata bağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 905 Sokak'taki 10 katlı bir binada meydana geldi.

Bir süredir binanın dış cephesinde boya yapan Zafer Cücük ile Zeki Türk, iskele motorlarından birinin arızalanması sonucu 8'inci katta mahsur kaldı. İskelenin bir yönü aşağı doğru düşerken iki işçi, 'imdat, fişi çekin' diyerek yardım istedi. Sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet kemerleri takılı iki işçi iskelede korku dolu anlar yaşadı. Ömer Kodak isimli vatandaş diğer motorun fişini çekti ve komşularının yardımıyla iki işçiyi pencereden eve aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İki işçi yaşadıkları korku dolu anları üzerlerinden atamadı.

"Kemerimiz olmasa ölmüştük"

30 yıldır boyacılık yapan Zeki Cücük, boya yaptıkları sırada iskele motorlarından birinin bozulması sonucu halatın birden kendi kendine yukarı çıkmaya başladığını ve iskelede yaklaşık 90 derece eğik durumda kaldıklarını söyledi.

Emniyet kemerlerinin kendilerini yaşama bağladığını belirten Cücük, "Emniyet kemeri olmasaydı ölmüştük. Bizi sonra vatandaşlar pencereden içeri aldı. Bu kemler olmasa şuan aşağıdaydık. Yaşamamız bir şans. Emniyet kemersiz tüm arkadaşlarım iş yapmasın. " dedi.

"Halat bizi kurtardı"

8 katta boya yaptıklarını anlatan Zeki Türk, "Motor arızasından dolayı iskele yukarı doğru çıkmaya başladı. İskelenin bir ucu aşağı yöneldi. Korktuk. Yaşam halatı bizi kurtardı. Halatımız takılı olmasa şuan ölmüş olabilirdik." diye konuştu.

"İşçileri kurtardık"

İşçilerin kurtulmasına yardımcı olan Ömür Kodak, "İşçiler boya yapıyordu. İskele motorunun birinde arıza meydana gelmiş. İşçiler, "İmdat, fişi çekin' diye bağırıyorlardı. Sesi duydum ve hemen çatıya çıkıp fişi çektim. Cihazı durdurduk. Daha sonra pencereye yakın oldukları için içeri aldık. Arkadaşları kurtardık. İskelenin bir ucu aşağı doğru eğilmişti, yan bir haldeydi. Arkadaşlar neredeyse düşecekti bizde çok korktuk."ifadelerine yer verdi.

8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı

Antalya, İşçiler, İşçi, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8. kattaki iskelede mahsur kalan 2 işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika


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