8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika

8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı

26.11.2020 14:22

Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustası, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustası, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Büyük korku yaşayan iki işçiyi emniyet kemerleri hayata bağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 905. Sokak'taki 10 katlı bir binada meydana geldi. Binanın dış cephesinde boya yapan Zafer Cücük ve Zeki Türk, iskele motorlarından birinin arızalanması sonucu 8'inci katta mahsur kaldı. İskelenin bir yönü aşağı doğru düşerken iki işçi, 'İmdat, fişi çekin' diye bağırarak yardım istedi. Sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, emniyet kemerleri takılı iki işçi iskelede korku dolu anlar yaşadı. Ömer Kodak isimli vatandaş diğer motorun fişini çekti ve komşularının yardımıyla iki işçiyi pencereden eve aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İki işçi yaşadıkları korkuyu üzerlerinden bir süre atamadı.

"KEMERİMİZ OLMASA ÖLMÜŞTÜK"

30 yıldır boyacılık yapan Zeki Cücük, boya yaptıkları sırada iskele motorlarından birinin bozulması sonucu halatın birden kendi kendine yukarı çıkmaya başladığını ve iskelede yaklaşık 90 derece eğik durumda kaldıklarını söyledi. Emniyet kemerlerinin kendilerini yaşama bağladığını belirten Cücük, "Emniyet kemeri olmasaydı ölmüştük. Bizi sonra vatandaşlar pencereden içeri aldı. Bu kemler olmasa şu an aşağıdaydık. Yaşamamız bir şans. Emniyet kemersiz tüm arkadaşlarım iş yapmasın" dedi.

8. katta boya yaptıklarını anlatan Zeki Türk de, "Motor arızasından dolayı iskele yukarı doğru çıkmaya başladı. İskelenin bir ucu aşağı yöneldi. Korktuk. Yaşam halatı bizi kurtardı. Halatımız takılı olmasa şu an ölmüş olabilirdik" diye konuştu.

İşçilerin kurtulmasına yardımcı olan Ömür Kodak, "İşçiler boya yapıyordu. İskele motorunun birinde arıza meydana gelmiş. İşçiler, 'İmdat, fişi çekin' diye bağırıyorlardı. Sesi duydum ve hemen çatıya çıkıp fişi çektim. Cihazı durdurduk. Daha sonra pencereye yakın oldukları için içeri aldık. Arkadaşları kurtardık. İskelenin bir ucu aşağı doğru eğilmişti, yan bir haldeydi. Arkadaşlar neredeyse düşecekti, biz de çok korktuk" ifadelerini kullandı.

(İHA)

8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı
8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçiyi emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika


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