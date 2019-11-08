Son Dakika Haberleri: 8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa 8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti

8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti

7 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 8. Kattaki evinin balkonundan düşen adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 8. Kattaki evinin balkonundan düşen adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sularında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8. Kattaki evinde zaman zaman sigara içmek için balkona çıkan Özgür Yazan (41) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı binanın altında bulunan pide salonuna ait şemsiyelerin üzerine düştü. Durumu fark eden ev halkı aşağıya inip baktığında Yazan'ın ağır yaralı olduğu gördü. Polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Yazan, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Şemsi Tebrizi, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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