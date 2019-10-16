Son Dakika Haberleri: 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Son Dakika Güncel 8. kattan düşen kadın ağır yaralandı

8. kattan düşen kadın ağır yaralandı

2 dakika önce

Ataşehir'de sekizinci katından aşağıya düşen kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de sekizinci katından aşağıya düşen kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde bulunan 12 katlı binanın sekizinci katında oturan ve beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen aşağıya düştü.

Beton zemine çakılarak yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi eşi yaptı. Haber edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

8. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ataşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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