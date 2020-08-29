8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başvuruları başladı - Son Dakika

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen 8.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali "29-31 Ekim 2020" tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normale uygun şekilde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmaları düzenlenecek. İlgili yarışmalar için son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2020 olarak belirlendi. 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde her iki kategoriye 5.000 TL birincilik ödülü verilirken, başvurular 25 Eylül 2020 tarihine kadar www.kayserifilmfestivali.org adresi üzerinden yapılacak. - KAYSERİ

Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım