8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 8'inci Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

29-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Başkanı Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren oldu.

Ulusal Kısa Film Yarışması kategorisinin diğer jüri yeleri ise Görüntü Yönetmenleri Derneği (GYD) kurucu üyesi Engin Özkaya, yönetmen Banu Sıvacı, dizi ve tiyatro oyuncusu Sermet Yeşil ile oyuncu Beste Bereket olarak belirlendi.