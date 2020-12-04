'8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır' - Son Dakika

'8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır'

04.12.2020 08:58
'8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır', System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde alınan önlemler sıklaştırılırken, uzmanlar özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı vatandaşı uyarıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde alınan önlemler sıklaştırılırken, uzmanlar özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı vatandaşı uyarıyor. Sosyal medyada 8-9 kez koronavirüs hastalığını geçirdiğini iddia eden kişilerin olduğunu söyleyen Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Arka arkaya 1-2 veya 3 kez hastalığı geçirmek, bağışıklığın yeteri kadar gelişmemesinden kaynaklanan kişisel bir faktördür. 8 kez geçirebilmek abartıdır. Covid-19 testi 30 güne kadar pozitif olabilir. Bunu ikinci bir enfeksiyon gibi algılamamak lazım" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarında artış yaşanması için yurt genelinde alınan önlemler sıklaştırılırken, uzmanlar özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyarıyor. Sosyal medyada 8-9 kez koronavirüs hastalığını geçirdiğini iddia eden kullanıcıların olduğunu söyleyen Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Arka arkaya 1-2 veya 3 kez hastalığı geçirmek, bağışıklığın yeteri kadar hastalık döneminde gelişmemesinden kaynaklanan bir kişisel faktördür. 'Ben hastalığı 8-9 kez geçirdim' diyenler oluyor. Bu biraz abartı. 8 kez geçirebilmek abartıdır. Şöyle bir şey olabilir. Covid-19 testi 30 güne kadar pozitif olabilir. Önce bir pozitiflik yakalanmıştır, sonra bir laboratuvar hatası olarak negatiflik oluşmuştur sonra yeniden pozitiflik oluşmuştur. Bunu ikinci bir enfeksiyon gibi algılamamak lazım" dedi.

'KORONAVİRÜS 30 GÜNE KADAR VÜCUTTA KALABİLİR'Koronavirüsün 30 güne kadar vücutta kalabileceğinin de altını çizen Prof. Dr. Sakarya, "30 güne kadar virüs, vücutta kalabilir. Ama 10 gün sonra bulaştırıcı özelliği yok denecek kadar azdır. Genel itibariyle arka arkaya 7-8 defa hastalanmak şu an itibariyle gördüğümüz bir şey değil ancak arka arkaya 2-3 hastalık tekrarlarını görüyoruz. Bunlar da yaklaşık 4-5 aylık aralıklarla seyrediyor. Bu da kişisel olarak bağışıklık yanıtının gelişmemesiyle alakalı bir sorundur. Covid-19'un bağışıklık yanıtını tetiklemede bir sıkıntısı var. Kişinin de immün sisteminde bir sorun varsa, arka arkaya birkaç defa enfekte olabiliyor" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIK DEĞİŞİYOR'

Her enfeksiyon hastalığında vücudun bağışıklık geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Sakarya, "Bu bağışıklık bazı hastalıklarda ömür boyu kalırken, bazılarında kısa süre olabiliyor. Covid-19 daha önce de farklı türlerini bildiğimiz bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Yaklaşık olarak 12 aydır bu hastalıkla ilgili hasta tecrübelerimiz ve bunlarla ilgili bağışıklık ve tedavi tecrübelerimiz gelişiyor. Önceleri 5 ila 7 aylık süre içinde insanları koruyan bağışıklık yanıtı geliştiği bildirilirken, son zamanlarda Amerika ve İngiltere'de yapılan geniş çaplı araştırmalarda 3 ila 4 aylık koruyuculuğun olabildiğini gördük. Covid-19 geçiren bir hastanın hastalığı ne kadar hafif veya ağır geçirdiğiyle alakalı da bu süre değişiklik gösterebiliyor" dedi.


'8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır'
'8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır'
'8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır'

Koronavirüs, Sakarya, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '8 kez koronavirüs geçirmek abartıdır' - Son Dakika


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