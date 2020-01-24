8 kiloluk kedi 'şerafettin', esnafın maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 kiloluk kedi 'şerafettin', esnafın maskotu oldu - Son Dakika

8 kiloluk kedi 'şerafettin', esnafın maskotu oldu

6 saat önce

8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu olduELAZIĞ'da günde 2 litre süt içip, 6 öğün mama yiyen 8 kilo ağırlığındaki 'Şerafettin' isimli kedi, esnafın maskotu oldu.

8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu oldu

ELAZIĞ'da günde 2 litre süt içip, 6 öğün mama yiyen 8 kilo ağırlığındaki 'Şerafettin' isimli kedi, esnafın maskotu oldu.

Çarşı Mahallesi'nde esnaf Yusuf Yumurtacı (19), 5 ay önce Muğla'dan bir kedi aldı. İş yerinde kedinin bakımını yapan Yumurtacı, ona 'Şerafettin' ismini koydu. Günde 2 litre süt ve 6 öğün mama tüketen 'Şerafettin', sevimli haliyle kısa sürede tüm esnafın ilgi odağı haline geldi.

Kediyi Muğla'dan aldığını ifade eden Yusuf Yumurtacı, "Ben aldığımda 4 yaşındaydı. 8 kilo ağırlığında. Günde yaklaşık 2 litre süt içiyor. 6 öğün de mama veriyoruz. Çok akıllı bir kedi. Çarşımızın esnafı da çok seviyor. İnsanlar gördüğünde gelip fotoğraf çektiriyor. İnsanlar arasında oldukça fazla sevilen bir kedi. Erkek olduğu için ismi de Şerafettin. Cinsi İran kedisi. Buralarda bulunmadığı için Muğla'dan aldık. Sözümüzden dışarı çıkmaz. Dükkanı tanıyor. Eve götürdük ama evde durmadı. Dükkanda kalıyor. Dükkandan çıkar; gider gezer ve daha sonra gelir" dedi.

8 kiloluk kedi 'şerafettin', esnafın maskotu oldu

Çarşı Mahallesi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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