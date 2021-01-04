8 kişi define ararken suçüstü yakalandı - Son Dakika

8 kişi define ararken suçüstü yakalandı

04.01.2021 20:49
8 kişi define ararken suçüstü yakalandı, System.String[]

Samsun'da iki ayrı bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da iki ayrı bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde kaçak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçen

jandarma ekipleri, S.K. (53) ve N.G.'yi (40) bir adet dedektörle birlikte suçüstü yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 9 adet kristal taş parçaları ele geçirildi.

Ladik ilçesinin Günkoru Mahallesi Kışla mevkiinde de ihbar üzerine K.O. (45), H.O. (41), G.A. (30), Y.Y. (54), Ç.U. (39) ve O.K. (40) kaçak olarak define ararken yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet el feneri, 1 adet hilti, 7 adet hilti ucu, 30 metre seyyar kablo, 2 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet keser, 3 adet metal kova, 2 adet testere, 30 metre ip, 10 litre benzin, 1 adet branda, 1 adet av tüfeği ve 46 adet kartuş ele geçirildi.

Meydana gelen iki ayrı kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Vezirköprü, Kaçak Kazı, Samsun, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 kişi define ararken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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