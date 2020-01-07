8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı - Son Dakika
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8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı

6 saat önce

Muğla'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, Kosova'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanmıştı. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin pasaport kontrolünden geçip uçağa gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı görülüyor.

(İHA)

8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı

Sabiha Gökçen, Fethiye, Kosova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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