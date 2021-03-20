8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı - Son Dakika

8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı

20.03.2021 10:29
8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı, System.String[]

Niğde'de 8 kişi Kırşehir'de bulunan bir oto galerici tarafından aynı yöntemle dolandırıldıklarını iddia etti.

Niğde'de 8 kişi Kırşehir'de bulunan bir oto galerici tarafından aynı yöntemle dolandırıldıklarını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde 8 kişiyi; internet üzerinden satışa çıkardıkları araçlarını bir oto galerici almak istediğini söyleyerek Kırşehir'e çağırdı. Araçlarını Kırşehir'e götüren mağdurlar, noterden satışını gerçekleştirdikten sonra alıcı aracın yarı parasını ödedi, diğer yarısını ise 2 gün sonra göndereceğini söyledi. Olaydan 20 gün geçmesine rağmen para gelmeyince araç sahipleri dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldu. 30 bin TL dolandırılan Nevzat Vural, "Benim bir aracım vardı. internet üzerinden ilana koymuştum. Kırşehir'den bir alıcı benimle irtibata geçti ve aracımı almak istedi. 'Hesabına 250 Türk Lirası atıyorum onu mazot parası olarak gör' dediler. Biz de güvendik. Kırşehir'e gittim oturdum dükkanlarına bana 'notere git satışını yap' dediler. Bacanağıma söyledim hesabına para yatınca haber vermesini söyledim. Ben de noterde aradım, hesaba paranın yattığını söylediler. Ben de noter satışını yaptım. Daha sonra dükkanlarına gelince bana dedi ki; 'Bankada bir problem çıktı ipotek kondu senet vereceğiz' dediler. 'Biz peşin anlaşmıştık' dedim, 'yarın sabaha geçer hesabına' dediler. 1 ay oldu daha kalan paramız hesabımıza geçmedi. Ben bunlardan şikayetçiyim mağdur oldum paramı alamadım. Kendilerinden şikayetçi oldum. Aracımı 65 bin 500 Türk Lirasına sattım, 30 bin Türk Lirası para aldım, kalanını 1 ay geçmesine rağmen alamadık. Niğde'de şuan benim bildiğim 7 kişi bu kişiler tarafından aynı şekilde dolandırılıp mağdur edilmiş" dedi.

60 bin TL dolandırılan Osman Gül ise "Satmak istediğim aracımı internet sitesine attım. Kırşehir'den galerici olduğunu söyleyen bir vatandaşla telefonda pazarlık edip anlaştık. Kaparo göndermek kaydıyla aracı oraya götürmemi söylediler. Ben de gittim görüştük, anlaştık. Oradan notere geçtik. 92 bin Türk Lirasına anlaştığımız aracımızı 50 bin Türk Lirasını EFT yoluyla, 42 bin Türk Lirasını nakit olmak suretiyle alışverişi yapacaklarını söylediler. Notere geçtik, noter satışından sonra tekrar dükkanlarına geldiğimizde saat 17.00 - 17.30 arasıydı. 32 bin Türk Lirasını nakit 60 bin Türk Lirasını da EFT talimatı verdiklerini, hesaba düşeceğini saat geçmesinden dolayı pazartesi sabahı düşeceğini söyleyerek 1 senet düzenleyerek biz oradan eksik bir şekilde geri döndük. 1 gün sonra yaptığım araştırmada kişilerin dolandırıcı olduğunu farkına vardığım. Avukatımla da görüştüğümde pazartesi sabahı Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli şikayette bulunduk. Benimle birlikte görüştüğüm 7 kişinin dolandırıldığını biliyorum ve bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

65 bin dolandırılan Selim Saka da, "Kırşehir'e gittik, bu kişiler bizi de aynı şekilde dolandırdılar. Gerçekten büyük bir dolandırıcılık çetesi olduklarını düşünüyorum. Emlak işiyle uğraşıyoruz, ticaret yapıyoruz havası vererek göz boyaması yapıyorlar. Bu işin içerisinde noterin bile olduğunu düşünüyorum. Notere gittiğimizde noter bizimle ayrı bir ilgi ile uğraşıyordu. 'Parayı aldın mı' diye sormadan imzalar atılıp işlemi gerçekleştiriyorlar. 5-6 kişilik bir şebeke, mesai saatlerinin bitimine denk getirip insanları dolandırıyorlar. Daha çok kişinin canını yakmasınlar, biz mağdur olduk başkaları olmasın. İlgililerin bir an önce bu dolandırıcılara bir dur demesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

50 bin TL dolandırılan Rüstem Güzel, "Aynı şekilde bana da kaparo gönderdiler, ben de Kırşehir'e arabamı satmak için gittim. Aynı şekilde aracımızın satışını yaptık. 'Ofiste parayı vereceğiz' dediler. Ofise gittiğimizde bir miktarını verdiler 50 bin Türk Lirası kaldı. Kalan paraya da senet yaptılar '2 gün içinde para eline geçer' dediler. Ama maalesef param elime geçmedi ve kendilerinden şikayetçi oldum" diye konuştu. - NİĞDE

8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı
8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı
8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı
8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı

Türk Lirası, Kırşehir, Noter, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 kişi sattıkları otomobillerin parasını alamadı - Son Dakika


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