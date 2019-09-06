- 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı

Çamlıktepe'deki selde zarar gören 13 evin yıkımına başlandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran'da meydana gelen 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu selin ardından zarar gören evlerin yıkımına başlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuştu. Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelerek inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde bulunan 13 evin yıkımını gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ardından risk taşıyan evlerin yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıma başlanılan bölgede zarar gören 13 evin yıkımı gerçekleşecek.