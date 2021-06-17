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8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti - Son Dakika

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti

17.06.2021 12:02

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'deki sel felaketini yaşayan Cevahir ailesi yaşadıkları o acı dolu günü unutamıyor Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan...

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'deki sel felaketini yaşayan Cevahir ailesi yaşadıkları o acı dolu günü unutamıyor

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de kaybolmuştu. Felaketinin üzerinden 2 yıl geçerken, sel felaketini yaşayan Cevahir ailesi yaşadıkları o acı dolu günü unutamıyor.

Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü yaşanan aşırı yağışların ardından Çamlıktepe Deresi heyelanla akan malzeme ile doldu. Oluşan gölün ani olarak boşalması ile sel felaketi meydana geldi. Selde aynı yerde 5 gün önce yaşanan selin yaralarını sarmak için bölgede bulunan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve DSİ personeli Hasan Çakar ile imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybederken, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir sel sularına kapılarak kayboldu. Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları bölgede JAK Timleri, AFAD ekipleri ve uzman köpeklerin katılımları ile 4 ay boyunca aralıklarla sürdü ancak kayıp iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılamadı.

Selden zarar gören Çamlıktepe ilk ve ortaokulu ile 13 ev tehlike oluşturduğu için sel sonrası yıkılırken, dere yatağındaki mahallede yeni yapılaşmaya izin verilmedi. Selin yörede yaşanan ilk sel olmadığı, 2016 yılında da bölgede ciddi bir sel yaşandığı ancak dere ıslahı gibi gerekli tedbirlerin alınmadığı belirlendi. Facianın son uyarısı ise 13 Haziran 2019 günü selden 5 gün önce aynı yerde yaşanmıştı.

Aradan geçen 2 yıla rağmen mağduriyetlerinin giderilmediğini belirten mahalle sakinleri, yetkililere tepki göstererek sorunlarının bir an önce çözülmesini istediler. Sel felaketinin olduğu bölgede evleri yıkılan bazı vatandaşlar selin yaşandığı bölgedeki bahçelerinde çalışırken, kaybettikleri yakınlarının acısını yaşıyor.

Selin yaşandığı o anları tekrar hatırladılar

Sel felaketinin ardından mahallelerinde pek değişen bir şey olmadığını ifade eden Hamdi Cevahir, yetkililere seslenerek "O zamandan beri değişen bir şey olmadı. Devlet ilk zamanlar maddi anlamda bize para verdi. Çoğunun çarşıda evi var, oralara taşındılar. Sel felaketinde burada 8 kişi vefat etti, 2 kişi de kayıp. Sonrasında büyük sel geldi, evler yıkıldı insanlar öldü, kayıplar oldu. Sel zamanı okulun önünde idim. Öğlene kadar çok sıcak bir hava vardı. Daha sonra dağda karabulut göründü, yağmur yağınca dereler taştı. Her zamanki gibi normal olacak zannettik. Her şey bir anda oldu" dedi.

Yakınlarını sel felaketinde kaybeden Şerif Cevahir ise "Çocuklarımız, hayatımız gitti. İki tane yavrumuzu kaybettim. Birisi ablamın çocuğu, diğeri de kızımın çocuğu. Halen daha bulunamadılar." diye konuştu.

Sel felaketinde kaybolan akrabalarının bulunamadığını ifade eden Havva Cevahir de "Afet günü buradaydık. O günden beri kahrolmuş durumdayız. Akrabalarımız bulunamadı, onlara çok yandık" diye konuştu.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti
8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti
8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti
8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti

Haziran, Trabzon, Araklı, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçti - Son Dakika


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