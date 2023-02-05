Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

05.02.2023 15:20

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti 8 kişinin öldüğü kazanın ardından Vali Yiğitbaşı kazının nedeninin açıkladı: " Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü" "Durumu ağır olan yaralılar var" Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

8 kişinin öldüğü kazanın ardından Vali Yiğitbaşı kazının nedeninin açıkladı:

" Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü"

"Durumu ağır olan yaralılar var"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 8 kişinin öldüğü 33 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasının ardından hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı kazının ardından tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Ziyarette hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran'da Vali Yiğitbaşı'na eşlik ederek yaralıların durumu hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

"Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü. Tabi ilk bilgilere göre şuan itibarı ile 8 vefatımız var. Ancak burada şuan Devlet Hastanemizdeyiz. Hem yaralılarımızı ziyaret ettik, hem başhekimimizden bilgi aldık. Şuan itibari ile burada ağır yaralı, hayati riski taşıyan 3 hastamız var. Bir tanesinin dalağı alındı. Birinin akciğerlerine hava girmesi söz konusu, diren takıldı. 3 hastamız şuan hayati risk taşıyor. Bir tanede Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki bir hastamızda şuan beyin cerrahisi uzmanlarımız tarafından ameliyata alındı. Onun da durumu ağır. Ancak inşallah hayati risk taşıyan hastalarımızın biz sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. Onlar Dinar Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerini şuan tamamladılar. Bu şekilde tabi burada vefat eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri de şuan itibari ile tamamlanmış durumda, bir tane vatandaşımızın sadece kimlik bilgileri henüz netlik kazanmadı. Üzücü bir durum gerçekten tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da umuyoruz acil şifalar diliyoruz. Hepimize de geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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8 kişinin öldüğü kazayla ilgili Vali Yiğitbaşı'dan açıklama: 'Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü' 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili Vali Yiğitbaşı'dan açıklama: 'Kaza şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden ötürü' AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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