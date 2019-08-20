8 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır şoförü tutuklandı
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya neden olan tır şoförü tutuklandı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:43 Kaynak: İHA
'in Acıgöl
ilçesinde dün meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya neden olan tır şoförü tutuklandı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tırın, tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonrasında 8 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü Ferhat Karaman
tutuklandı. Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü Ferhat Karaman emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR
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