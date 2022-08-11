'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (2) - Son Dakika
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'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (2)

11.08.2022 15:12
'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (2)

8 KİŞİYE GÖZALTIDeterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Adreslerde aramalar devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma (2) - Son Dakika
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