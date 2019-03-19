Son Dakika Haberleri: 8 Kişiye "Terör Örgütü Propagandası"Ndan Gözaltı

8 Kişiye "Terör Örgütü Propagandası"Ndan Gözaltı

1 saat önce

Balıkesir'de aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

8 Kişiye
Balıkesir'de aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edremit ilçesinden 4, Ayvalık ilçesinden 3, Bandırma ilçesinden 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.Edremit'ten Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G., Ayvalık'tan A.Ö., E.A., V.K.D., Bandırma'dan T.Ö., terör örgütü propagandası yaptığı için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel
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