8 Kişiye "Terör Örgütü Propagandası"Ndan Gözaltı
1 saat önce
Balıkesir'de aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Balıkesir
'de aralarında HDP
üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Edremit
ilçesinden 4, Ayvalık
ilçesinden 3, Bandırma
ilçesinden 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.Edremit'ten Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G., Ayvalık'tan A.Ö., E.A., V.K.D., Bandırma'dan T.Ö., terör örgütü propagandası yaptığı için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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