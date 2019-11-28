Son Dakika Haberleri: 8 km'lik içme suyu hattı yenilendi
Son Dakika Güncel 8 km'lik içme suyu hattı yenilendi - Son Dakika

8 km'lik içme suyu hattı yenilendi

6 saat önce

İbradı İlçesi, Ormana Hökes bölgesinde Akseki-İbradı-Beyşehir Karayolu yapımı nedeniyle hasar gören içme suyu hattı ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi.

8 km'lik içme suyu hattı yenilendi, System.String[]

İbradı İlçesi, Ormana Hökes bölgesinde Akseki-İbradı- Beyşehir Karayolu yapımı nedeniyle hasar gören içme suyu hattı ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi. Çalışma ile 8 km uzunluğunda hat imal edildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün İbradı'da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ormana Hökes bölgesinde Akseki-İbradı-Beyşehir Karayolu yapımı nedeniyle hasar gören içme suyu hattı yenilendi. 14 Ekim 2019 tarihinde yapımına başlanan ana hat çalışmasında tarihi Hökes Çeşmesi, Kızılağaç Çesmesi ve Kızılağaç Sarnıcı'na da su verilerek atıl durumlarından kurtarıldı.


Ormana deposuna su verildi


Çalışma, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün Akseki-Beyşehir Karayolunun yol çalışmasını yürüten yüklenici firma ile ortak yürütüldü. Zarar gören hatta döşenen yeni borular firma tarafından temin edildi. ASAT İbradı Şube Müdürlüğü, 8 km'lik hattın imalatını tamamlayarak, Ormana Mahallesi deposuna su verdi. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması yöre halkı tarafından takdirle karşılandı. - ANTALYA

Beyşehir, İbradı, Akseki, Ormana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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