8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış - Son Dakika
Üye Girişi

8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış

15.04.2022 12:10
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış

BURSA'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölümden dönen ve vücuduna 80 dikiş atılan Ömer Efe K.'nin (10) sokak hayvanlarıyla ilgili okul projesinde görev aldığı ortaya çıktı.

BURSA'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölümden dönen ve vücuduna 80 dikiş atılan Ömer Efe K.'nin (10) sokak hayvanlarıyla ilgili okul projesinde görev aldığı ortaya çıktı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.'nin, geçen yılki projesinde, 'Hiçbir canlı aç uyumasın diye bir iyilik başlat' sloganıyla sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak pişirdikleri mamaları sokak sokak dolaşıp dağıttığı belirtildi. Ömer Efe K.'nin projesinin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çektirdiği fotoğraf yer alıyor.

Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K., babaannesi Hanife Yakıcı ile birlikte Gündoğdu İlkokulu'na gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra Ömer Efe K., babaannesine okula yalnız başına gidebileceğini söyledi. Babaannesi Yakıcı da eve geri dönmek için yanından ayrıldı. Ancak Ömer Efe K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Torununun çığlıkları duyan Hanife Yakıcı ile çevredekiler yardıma koştu, ancak köpekleri uzaklaştırmayı başaramadı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı.

Kanlar içinde kalan Ömer Efe K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ömer Efe K., ameliyata alındı. Bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları oluşan Ömer Efe K.'nin 2 saat süren ameliyatta vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldığı bildirildi.SOKAK KÖPEKLERİNİ ELLERİYLE BESLİYORDUSağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Ömer Efe K.'nin, geçen yıl okul projesinde sokak hayvanları için görev aldığı ortaya çıktı. 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Efe K.'nin, projesi kapsamında 'Hiçbir Canlı Aç Uyumasın Diye Bir İyilik Başlat' sloganıyla, sokak hayvanları için annesi ile birlikte evde özel olarak mama pişirip sokak sokak dolaşarak dağıttığı bildirildi. Ömer Efe K.'nin, projenin afişinde de bir sokak köpeği ile birlikte çekildiği fotoğrafın yer aldığı belirtildi.

Ömer Efe K.'nin annesi Fatma Elikesik, "Biz hayvan sevmez değiliz. Ailece sokaktaki hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Başı boş köpeklerin saldırısı sonucu ölümden dönen oğlum da geçen yılki okul projesi kapsamında sokak sokak dolaşarak hayvanları beslemişti" dedi.


8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış
YORUMLAR
500
Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi Jandarmadan kamu araçlarının sürücülerine güvenli sürüş eğitimi Bursa'da engelli genç annesini bıçakladı Bursa'da engelli genç annesini bıçakladı

Sokak Hayvanları, Ömer Efe, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:17:22. #1.11#
SON DAKİKA: 8 köpeğin saldırısında yaralanan Ömer Efe, sokak hayvanları projesinde görev almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement