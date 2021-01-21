8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası - Son Dakika

8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası

21.01.2021 09:42

8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası 40 yıldır 8 köşeli kasket ve şapka üretimi yapan Meziyet Cin, vefat eden eşinden miras kalan mesleğini sürdürüyor Ordu'da, kasket ve şapka üretimi yapan kadın usta Meziyet Cin, geçmişte yaşı ilerleyen insanların kullandığı 8 köşeli kasketin, artık gençler...

8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası

40 yıldır 8 köşeli kasket ve şapka üretimi yapan Meziyet Cin, vefat eden eşinden miras kalan mesleğini sürdürüyor

ORDU - Ordu'da, kasket ve şapka üretimi yapan kadın usta Meziyet Cin, geçmişte yaşı ilerleyen insanların kullandığı 8 köşeli kasketin, artık gençler ve kadınlar tarafından da tercih edildiğini söyledi. İnsanların, kadın kasket ustası gördüklerinde şaşırdığını ifade eden Meziyet Cin'in tek isteği ise mesleğin sürdürülmesi.

Altınordu ilçesinde, vefat eden eşinin mesleği olan kasket ve şapka ustalığını 40 yıldır devam ettiren, kentteki tek kadın kasket ustası Meziyet Cin, pandemi döneminde işlerinde durgunluk yaşandığını belirtti. Geçmişte, köylerde belirli kesimler tarafından ve yaşlılar tarafından tercih edilen 8 köşeli kasket ile şapka üretimi yapan Meziyet Cin, günümüzde ise artık kadınların ve gençlerin de bu kasketlere ilgi duyduğunu belirtti. Ölen eşinden miras kalan mesleğini sürdüren ve atölyesini arayanların, kadın usta olduğunu fark edince şaşırdıklarını ifade eden Meziyet Cin, el yapımı ürünlerinin 40-150 lira arasında satıldığını kaydetti.

"Modaya dönüştürüldü, gençler de talep gösteriyor"

Kadın kasket ustası Meziyet Cin, kasket ve şapkaların artık modaya dönüştüğünü ifade ederek, "Sevilen bir ürün oldu. Önceden bu kasketleri yaşlılar kullanıyordu ve gençler ilgi duymuyordu. Şu anda buna gençler ve kız çocuklarımız da rağbet gösteriyor. Kimisi kullanmak için, kimisi de hobisi olduğundan satın alıyor. Modaya dönüştürüldü ve bizler için de gelir kaynağı" dedi.

Ürünlerin el yapımı olduğunu ve bir kasketin ortalama bir saat içerisinde hazır hale geldiğini aktaran Meziyet usta, "Kendim kesiyorum, kalıptan çıkarıyorum ve o şekilde ürünü tamamlıyoruz. Bir kasketin yapımı ortalama bir saat içerisinde tamamlanıyor. Müşterilerin talebine göre hazırlanıyor. Müşteriler baş ölçüsüne göre kalıptan çıkartıyoruz ve o ölçüye göre hazırlıyoruz. En az 40 liradan başlıyor ve kumaş ile işçiliğine göre 150 liraya kadar çıkabiliyor. İnsanları soğuktan da koruyor. Kulaklı modelleri de olduğu için soğuk havalarda daha kullanışlı oluyor. Biz, insanların bu ürünler memnuniyetle kullanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kasket ustasının benim olduğumu öğrenince şaşırıyorlar"

Genellikle erkeklerin kullandığı bir ürün olan 8 köşeli kasketin ustasının kadın olduğunu öğrenen müşterilerin şaşırdıklarını ifade eden Meziyet Cin, pandemi nedeniyle işlerin az olduğunu ve ilerleyen günlerde emekli olunca mesleği bırakabileceğini de ifade etti. Meziyet usta, "Meslek ölmesin diye elimizden tutulması gerekiyor. Bu şapkaları genelde erkekler kullanıyor. İnsanlar beni aradıklarında kadın olduğumu görünce şaşırıyorlar. Kadın usta olduğumu insanlara anlatıyorum ve ince işçilik yaptığımı anlatıyorum. Bazıları hoş karşılasa da bazıları ise içeri girmekten çekiniyor. Sonrasında da alışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Her köşenin farklı bir anlamı var"

Kaskette bulunan 8 köşenin her birinin farklı bir anlamı olduğunu ifade eden Meziyet Cin, o anlamları şöyle sıraladı:

"Köşeleri sivri olduğu için, vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik."

8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası
8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası
8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası
8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası

Altınordu, Şapka, Ordu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 8 köşeli kasketin 40 yıllık kadın ustası - Son Dakika


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