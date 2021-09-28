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8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi - Son Dakika

8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi

28.09.2021 13:53
8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi, System.String[]

MERSİN'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından 8 kurşunla vurup sakat bırakan Şerif Aksoy (30) hakim karşısına çıktı.

MERSİN'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından 8 kurşunla vurup sakat bırakan Şerif Aksoy (30) hakim karşısına çıktı. Sanık Aksoy, duruşmada, "Pişmanım. Sağlığına kavuşması için duacıyım" diyerek, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polisin Adana'da gözaltına aldığı Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜSanık Şerif Aksoy hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık Şerif Aksoy, şikayetçi Derya Demir ve taraf avukatları hazır bulundu.TAHLİYESİNİ İSTEDİDuruşmada söz verilen Şerif Aksoy, olayı bir anlık sinir boşalmasıyla gerçekleştirdiğini savundu. 8 el ateş ederek sakat bıraktığı eski eşini öldürme kastının olmadığını söyleyen Aksoy, "Eşimle ayrı yaşıyorduk. Ben Adana'da o Mersin'de yaşıyordu. Sabah konuşmak için Adana'dan evinin önüne gittim. İşe gitmek için evden çıktığında arabayla yanına yaklaştım. Bir anda bağırıp yere düştü. Hakaret edince yanımda olan tabancayla ateş ettim. Öldürmek amacım yoktu. Öldürmek istesem öldürücü yerlerine sıkardım. Pişmanım. Sağlığına kavuşması için duacıyım. Neticede iki çocuğumun annesi. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.'ARTIK YÜRÜYEMEYEBİLİRİM'Olaydan sonra 4 kez ameliyat geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derya Demir ise, "İşe giderken bir anda aracı önüme kırdı. Silahla aşağı inip araca binmemi istedi. Kabul etmeyince de ateş etti. 10 aydır yürüyemiyorum. 4 kez operasyon geçirdim. Belki de bir daha hiç yürüyemeyeceğim. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Şerif Aksoy'un tutuklu yargılanmasına devam edilecek.


8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi
8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi
8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi
8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi

Derya Demir, Mersin, Mahkum, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi - Son Dakika
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