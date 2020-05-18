8 maçlık iddaa kuponu yaptı, 90+7'de 8 bin TL kazandı! Bundesliga başlayınca...

Bu bir ilandır



sosyal bahis paylaşım platformu her gün ayrı bir hikaye yazılıyor. 24 saat içinde 17 iddaa kuponu tutturup tam 8 bin 541 TL kazanan üyesi herkesi çok şaşırtmıştı.



O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...



8 MAÇLIK İDDAA KUPONU YAPTI, 90+7'DE 8 BİN TL KAZANDI!



Yok böyle kupon, yok böyle kazanç!!!



Bundesliga'nın geri dönüşü efsane bir kuponla yapıldı...



sosyal bahis paylaşım platformu radarımıza takılan kupon, bize imkansız diye bir şeyin olmadığını bir kez daha kanıtladı.



8 maçlık yapan bir üye, 90. dakikaya eli boş girdi, 90+1'de umutlandı, 90+4'te ayağa kalktı, 90+7'de sevinçten havalara uçtu!



VARAN 1! Augsburg'un Wolfsburg'u konuk ettiği karşılaşmada 90. dakikaya 1-1'lik eşitlikle girdik. 90+1'de Daniel Ginczek'in golüyle tuttu.



VARAN 2! Kuponun arasına sıkışan Belarus Ligi'nden bir maç... Brest 90. dakikaya 2-0 mağlup girdi. Hiç umut yoktu, tam maç bitti derken, 90+4'te Sergey Kislyak golü attı ve tuttu.



VARAN 3! Herkes Stuttgart galibiyeti bekliyor, bize 3 gol lazım. 90+7'ye girerken tabela 1-1, 90+7'de Wehen'in golü çoğu kişiyi üzse de tuttu.



İşte o kupon...