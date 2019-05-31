8 maddede finansal istikrar raporu
1 saat önce
TCMB, fiyat istikrarının sağlaması için tüm politika araçlarının etkin biçimde kullanılmaya devam edileceğini belirtti.
TCMB
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:23
, fiyat istikrarının sağlaması için tüm politika araçlarının etkin biçimde kullanılmaya devam edileceğini belirtti.
Merkez Bankası rezervleri 93,5 milyar dolara yükseldi
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