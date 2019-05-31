Son Dakika Haberleri: 8 maddede finansal istikrar raporu
Son Dakika Ekonomi Haber

8 maddede finansal istikrar raporu

1 saat önce

TCMB, fiyat istikrarının sağlaması için tüm politika araçlarının etkin biçimde kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

8 maddede finansal istikrar raporu, System.String[]
TCMB, fiyat istikrarının sağlaması için tüm politika araçlarının etkin biçimde kullanılmaya devam edileceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:23 
TCMB, Ekonomi
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