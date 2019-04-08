8 Madencinin Öldüğü Dava 15 Nisan'a Ertelendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Müessese Müdürlüğü'ndeki kömür ocağında eksi 630 metrede ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Müessese Müdürlüğü'ndeki kömür ocağında eksi 630 metrede ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, taşeron firma yetkilileri sanıklar Sırrı Demirel ve Hilal Köksal'ın avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar verilmek üzere 15 Nisan'a ertelendi.



TTK'ya ait Kozlu Müessese Müdürlüğü'ndeki kömür ocağında, 7 Ocak 2013'te, eksi 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 madenci hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği 7 Ocak 2013'te TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı Hilal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açılmıştı.



Davanın 17'nci duruşması Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen 8 madencinin yakınları katıldı. Önceki duruşmada mahkemeye mütalaasını sunan savcı, tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve Hilal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcı, bu duruşmada da mütalaasını yineledi. Duruşma, taşeron firma yetkilileri sanıklar Sırrı Demirel ve Hilal Köksal'ın avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar verilmek üzere 15 Nisan'a ertelendi.



Ölen 8 madencinin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklama şunları söyledi: "Asli kusurlu sanıklardan taşeron firma yetkililerinin avukatı Hilal Köksal ve Sırrı Demirel'in avukatı, duruşmaya gelirken, rahatsızlanmış ve sağlık raporu yollamış. Bu nedenle duruşma ertelendi. Biz savunmalarımızı hazırladık. Davada 10 sanık var. Biz ve aileler tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hukuk mücadelemiz sürecek" dedi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Av Yasağı Öncesi Balık Tezgahları Doldu Taştı

Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu!

Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm

Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!