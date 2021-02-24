8 MART'A ÖZEL HEDİYELER
24.02.2021 10:11
Burcu Esmersoy'un sunduğu "Burcu ile Hafta Sonu" programına konuk olan Güzellik uzmanı Çiğdem Koç pandemi döneminde bayanların merak ettiği son gelişmeleri ve uygulamaları anlattı
Programda Burcu Esmersoy kendisininde merak ettiği soruları yöneltirken Çiğdem Koç'ta güzellik,estetik,cilt bakımı ve,bölgesel zayıflama tüyolarını izleyicilerle paylaştı. Çiğdem Koç programda 8 Mart Dünya Kadınlar günü içinde süpriz hediyeler hazırladığını belirterek " Her kadın güzeldir bizde sevgili arkadaşım Murat Övünç ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bizim sosyal medya sayfamızı takip eden 8 bayana çekilişle bir hediye verelim dedik.Bu kadınlara adanan anlamlı günde kazanan 8 hanımefendiye epilasyondan kalıcı makyaja,cilt bakımından bölgesel zayıflamaya kadar olan özel paketleri hediye ederek büyük değişim için onları hazırlayacağız " dedi.
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