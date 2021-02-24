8 MART'A ÖZEL HEDİYELER

Programda Burcu Esmersoy kendisininde merak ettiği soruları yöneltirken Çiğdem Koç'ta güzellik,estetik,cilt bakımı ve,bölgesel zayıflama tüyolarını izleyicilerle paylaştı. Çiğdem Koç programda 8 Mart Dünya Kadınlar günü içinde süpriz hediyeler hazırladığını belirterek " Her kadın güzeldir bizde sevgili arkadaşım Murat Övünç ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bizim sosyal medya sayfamızı takip eden 8 bayana çekilişle bir hediye verelim dedik.Bu kadınlara adanan anlamlı günde kazanan 8 hanımefendiye epilasyondan kalıcı makyaja,cilt bakımından bölgesel zayıflamaya kadar olan özel paketleri hediye ederek büyük değişim için onları hazırlayacağız " dedi.









