Son Dakika Haberleri: 8 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

8 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(ÖZEL) Mustafa Denizli: İstifa etmeyi hiç düşünmedim"Bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken""Şenol Güneş'in bu görevi layıkıyla yapacağından kuşkum yok""Avrupa hedefimize çok uzak değil""Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı""Futbolda bu sonuçlar var, bakın Real Madrid ve...

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(ÖZEL) Mustafa Denizli: İstifa etmeyi hiç düşünmedim

"Bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken"

"Şenol Güneş'in bu görevi layıkıyla yapacağından kuşkum yok"

"Avrupa hedefimize çok uzak değil"

"Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı"

"Futbolda bu sonuçlar var, bakın Real Madrid ve PSG avantajlarını koruyamadı"

"Diagne ve Eduok çıkınca biraz savsakladık"

"Trezeguet başarısız bir futbolcu olsa bu kadar talibi olmaz"

"Fatih Terim, Diagne'ye her türlü desteği veriyor"

"1 puan takımın psikolojisini değiştirir"

"Göztepe'nin bendeki yeri farklı"

"Altyapıya ciddi eğilirsek 2-3 yılda meyve verir"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor 

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı Elazığspor

BEŞİKTAŞ

Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

Antalyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertli ekip Fenerbahçe maçı öncesi son çalışmasını yapacak.

PREKAZİ İSTANBUL'DA 

Galatasaray ve Türk futbolunun efsanevi ismi Cevad Prekazi "PREKAZİ Vurdu, Gol Oldu!" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılacak.

BASKETBOL

Erkekler Euroleague

20: 30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa

Kadınlar Euroleague

19: 30 Fenerbahçe - ZVVZ USK Praha

14.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte sahaya çıkacak. Basketbol takımı ile oyuncuların, teknik ekibin ve başkanın eşleri arasında gösteri maçı oynanacak. 

GOLF

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başlayacak. Turnuvaya 6 ülkeden 70 sporcu katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Mustafa Denizli, Avrupa, Spor
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