8 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Mustafa Denizli: İstifa etmeyi hiç düşünmedim"Bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken""Şenol Güneş'in bu görevi layıkıyla yapacağından kuşkum yok""Avrupa hedefimize çok uzak değil""Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı""Futbolda bu sonuçlar var, bakın Real Madrid ve...

(ÖZEL) Mustafa Denizli: İstifa etmeyi hiç düşünmedim



"Bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken"



"Şenol Güneş'in bu görevi layıkıyla yapacağından kuşkum yok"



"Avrupa hedefimize çok uzak değil"



"Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı"



"Futbolda bu sonuçlar var, bakın Real Madrid ve PSG avantajlarını koruyamadı"



"Diagne ve Eduok çıkınca biraz savsakladık"



"Trezeguet başarısız bir futbolcu olsa bu kadar talibi olmaz"



"Fatih Terim, Diagne'ye her türlü desteği veriyor"



"1 puan takımın psikolojisini değiştirir"



"Göztepe'nin bendeki yeri farklı"



"Altyapıya ciddi eğilirsek 2-3 yılda meyve verir"



SPOR TOTO SÜPER LİG



20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor



SPOR TOTO 1. LİG



19.00 Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı Elazığspor



BEŞİKTAŞ



Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.



FENERBAHÇE



Sarı-lacivertlilerde Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.



GALATASARAY



Antalyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Turuncu lacivertli ekip Fenerbahçe maçı öncesi son çalışmasını yapacak.



PREKAZİ İSTANBUL'DA



Galatasaray ve Türk futbolunun efsanevi ismi Cevad Prekazi "PREKAZİ Vurdu, Gol Oldu!" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılacak.



BASKETBOL



Erkekler Euroleague



20: 30 Anadolu Efes - FC Barcelona Lassa



Kadınlar Euroleague



19: 30 Fenerbahçe - ZVVZ USK Praha



14.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte sahaya çıkacak. Basketbol takımı ile oyuncuların, teknik ekibin ve başkanın eşleri arasında gösteri maçı oynanacak.



GOLF



Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başlayacak. Turnuvaya 6 ülkeden 70 sporcu katılıyor.

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