8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

07.03.2021 15:27
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Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajda, toplumsal hayatın temel direği olan kadınların Türk kültüründe her zaman önemli bir yere sahip olduğunu, kadının gerek ailede gerekse toplumda hem sosyal hem de ticari hayatta aktif rol almasının çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise kültürel, sosyal ve spor yatırımları başta olmak üzere özellikle el işi, sanat ve meslek kurslarında en çok kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını aktardı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınların olduğunu kaydetti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeri olduğuna dikkati çekti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının hayatın içindeki konumunun ve değerinin vurgulandığı ayrıca kadın sorunlarına karşı farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanan uluslararası bir gün olduğunu ifade etti.

CHP İl Başkanı Ümit Özer ise yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmeyen, savaşmaya devam eden, sahip olduğu muazzam gücü çevresindeki herkesle paylaşan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü de TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun kurulduğu yıldan bu yana birçok başarılı işe imza attığını, kuruluşun Türkiye'nin en büyük ve en geniş katılımlı kadın üye ağına sahip sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da mesajında ticarette ve girişimcilikte kadınların sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyinin de o oranda artacağını aktardı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika


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